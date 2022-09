Napoli-Liverpool, svolta a sorpresa in queste ore: Spalletti euforico

Stasera il Napoli scenderà in campo per ospitare il Liverpool allo stadio Diego Armando Maradona. Spunta una buona notizia per Spalletti.

Manca poco alla prima sfida di questa fase a gironi di Champions League per il Napoli. Esordio allo Stadio Diego Armando Maradona, dove gli azzurri ospiteranno stasera il Liverpool. Un match chiaramente complicato, dove il Napoli si troverà di fronte una delle squadre più forti d’Europa che proprio recentemente ha fatto sgranare gli occhi con il 9-0 rifilato al Bournemouth. Azzurri che dovranno tenere gli occhi aperti, e Spalletti che sarà chiamato a fare le scelte giuste per non trovarsi in difficoltà.

Dal cato suo, va detto, il Napoli è secondo in classifica in Serie A e l’avvio di stagione è stato incoraggiante, al netto di qualche scivolone strada facendo. Ma la vittoria con rimonta contro la Lazio ha ridato entusiasmo alla piazza dopo gli amari pareggi contro Lecce e Fiorentina. Ma quali saranno le scelte del tecnico per il match contro i reds?

Napoli, le ultime sulle scelte di Spalletti: sorpresa in attacco

La formazione che andrà a scegliere Spalletti, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, dovrebbe essere la stessa che è scesa in campo contro la Lazio. Niente turnover, dunque, con l’allenatore toscano che chiederà uno sforzo a coloro i quali stanno giocando di più in questa prima fase della stagione.

C’era un dubbio legato all’attacco. Dopo l’infortunio patito contro la Lazio, Hirving Lozano sembrava destinato alla panchina per fare posto a Matteo Politano. Eppure, stando a quanto riportato dall’emittente satellitare, alla fine dovrebbe esserci proprio il messicano in campo dall’inizio. Una buona notizia per Spalletti, che potrà contare sulla velocità dell’ex giocatore del PSV Eindhoven.