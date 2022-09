Napoli, l’ufficialità è finalmente arrivata: tifosi in delirio

Ottima partenza in campionato per il Napoli di Luciano Spalletti. Il club azzurro ha offerto finora un calcio molto spumeggiante.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha avuto un ottimo inizio di stagione in campionato. La squadra, totalmente rivoluzionata rispetto all’undici della passata stagione, non ha accusato il colpo ed ha offerto anzi diverse gare di ottimo livello. Gli azzurri questa sera debutteranno in Champions League contro il Liverpool di Jurgen Klopp.

Dopo la sfida contro i Reds gli azzurri resteranno a Napoli e sabato alle ore 15 affronteranno allo stadio Diego Armando Maradona lo Spezia di Luca Gotti. Sfida importante perchè gli azzurri devono evitare passi falsi e continuare il momento positivo in campionato. La squadra è reduce dalla vittoria all’Olimpico, ma anche dall’ultimo clamoroso stop contro il Lecce in casa.

I tifosi del club partenopeo inizialmente avevano cominciato la stagione con un pò di rammarico per l’addio di diversi beniamini, poi la situazione è cambiata e nelle ultime settimane è cresciuta la fiducia attorno alla squadra ed in particolare ai neo acquisti Kim e Kvaratskhelia.

Napoli, in vendita i biglietti per lo Spezia

Il club azzurro, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha diramato la vendita dei biglietti per il match casalingo contro lo Spezia. La vendita dei biglietti partirà ufficialmente alle ore 12, ecco i prezzi per la sfida contro i liguri:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 55,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 40,00

Curve anello superiore € 30,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Al momento, gli anelli inferiore delle curve e dei distinti non saranno posti in vendita.