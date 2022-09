Napoli-Ronaldo, la sentenza è durissima: bocciatura totale

Periodo difficile per l’attaccante portoghese Cristiano Ronaldo. L’attaccante, accostato anche al Napoli, fatica a trovare il gol.

L’inizio stagione del Napoli di Luciano Spalletti va sopra ogni aspettativa e la società è riuscita a tenere una rosa di livello nonostante numerose cessioni. Sono andati via pilastri della squadra come Insigne, Mertens e Koulibaly, senza dimenticare gli addii di Ospina e Fabian Ruiz.

Nonostante tutte queste partenze sono arrivati giovani di livello ed il Napoli ha esordito in Champions League con un roboante 4 a 1 sul Liverpool. Inizialmente c’era delusione per i mancati arrivi di Dybala e soprattutto Cristiano Ronaldo, ma il georgiano Kvaratskhelia ha letteralmente fatto dimenticare tutto.

Il noto scrittore napoletano Maurizio De Giovanni ha parlato nel corso della trasmissione Tutti convocati, ai microfoni di Radio 24, ed ha analizzato il mercato del Napoli. Il clima attorno alla società partenopea è letteralmente cambiato ed ora c’è grande entusiasmo verso i neo acquisti del club.

Napoli, De Giovanni e la forte critica a Cristiano Ronaldo

Lo scrittore ha poi criticato i rumors sul mancato arrivo di Ronaldo affermando: “Per quanto mi riguarda lo vedo come un fosso scansato. Preferisco un calcio di fantasia e follia con nomi come quelli di Dybala e soprattutto del nostro Kvaratskhelia. Mi è piaciuto anche l’impatto ed il modo in cui è arrivato del Cholito Simeone”.

De Giovanni ha poi parlato della vittoria sul Liverpool ed ha snobbato chi ha definito i Reds in crisi: “Dicono che il Liverpool è in crisi, ma ha un monte ingaggi di 193 milioni di euro, il Napoli non arriva a 75 milioni. Sinceramente c’è il profumo di qualcosa di davvero epico nell’aria”.