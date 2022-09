Salti di gioia per il Napoli: l’ufficialità fa impazzire i tifosi

Dopo la grande prestazione degli azzurri in Napoli-Liverpool, arriva un’altra notizia che rende molto orgogliosi i tifosi della squadra di Luciano Spalletti.

La prestazione offerta dal Napoli in occasione del debutto stagionale in Champions League contro il Liverpool è stata davvero magnifica. Gli azzurri, di fronte allo Stadio Maradona stracolmo, hanno dominato il campo in lungo e in largo, mettendo in grandissima difficoltà la formazione di Jurgen Klopp, sconfitta per 4-1.

Una delle zone del campo dove il Napoli è riuscito a stabilire la sua paternità sugli inglesi è stata sicuramente il centrocampo. La formazione azzurra è riuscita a inibire il gioco avversario grazie al trio Lobotka-Anguissa-Zielinski, di cui gli ultimi due andati in rete.

Per Anguissa è stata la prima volta in assoluto durante la quale ha potuto festeggiare una rete di fronte al popolo napoletano, mentre Zielinski è stato autore di una pregevole doppietta. Due reti, una su rigore e una a inizio secondo tempo, che hanno deciso la sfida e messo in luce un’eccellente prestazione.

Napoli-Liverpool, Zielinski nella top 11 della giornata di Champions

Non sorprende allora che dopo la grande prestazione offerta, lo slovacco sia stato inserito nella Top XI della UEFA per ciò che riguarda la prima giornata di Champions League. Un riconoscimento bello, che si ottiene principalmente grazie ai voti che si possono offrire sul sito dell’istituzione. Zielinski è l’unico azzurro presente nell’11 ideale nonché l’unico dei presenti a giocare in Serie A.

La formazione scelta infatti vede Livakovic della Dinamo Zagabria tra i pali. In difesa Joao Cancelo e Grimaldo sugli esterni, come centrali invece Sylla e Ruben Dias. A centrocampo insieme a Zielinski Edwards e Kudus. In attacco chiudono Shved e Sane accanto a Lewandowski.