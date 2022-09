Raspadori salva Spalletti: Napoli, vittoria in extremis contro lo Spezia

Dopo il super successo contro il Liverpool in Champions League, il Napoli affronta lo Spezia allo stadio Diego Armando Maradona.

Il Napoli conquista solo un punto nella sfida interna contro lo Spezia di Luca Gotti. La squadra di Luciano Spalletti vince 1-0: una vittoria che arriva a tempo quasi scaduto grazie alla prima rete in azzurro di Giacomo Raspadori.

Nella prima frazione di gioco la squadra di mister Luciano Spalletti resta padrona del terreno di gioco. Allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, infatti, gli azzurri comandano il gioco, con lo Spezia costretto ad un paio di ripartenze verso l’area di Alex Meret. Il portiere friulano, praticamente inoperoso fino al minuto 41, sventa una buona azione offensiva firmata Gyasi. I padroni di casa, nonostante un Kvaratskhelia in forma smagliante, non riescono a capitalizzare le numerose occasioni create.

Napoli-Spezia, la sintesi del match

Pecca leggermente di cinismo in avanti la SSC Napoli che, però, può contare anche su un Anguissa scatenato, pericoloso in più di una circostanza. Nei secondi quarantacinque minuti di gioco la musica cambia. A centrocampo, subito fuori un opaco Ndombele, ancora alla caccia della forma migliore, per Lobotka. Con lo slovacco in campo gli azzurri provano ad essere pericolosi sin da subito, ma la squadra ligure non molla l’osso.

A mezz’ora dal termine i ragazzi di Spalletti spingono sull’acceleratore, ma le conclusione di Zielinski prima e di Elmas poi non vanno a segno. L’assalto finale all’area di Dragowski permette ai partenopei di andare in avanti nel risultato a tempo quasi scaduto. Grazie alla prima rete con la maglia del Napoli di Raspadori, il tabellone segna l’1-0 finale. Minuti di recupero infiammati: espulsi Gotti e Spalletti dopo un diverbio accesosi tra le due panchine.