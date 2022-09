Napoli, non solo la vittoria: tifosi in estasi, è successo dopo lo Spezia

Ancora un bellissimo gesto arrivare che fa felici i tifosi del Napoli, oltre alla vittoria sul finale contro lo Spezia, grazie alla rete di Giacomo Raspadori.

Intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ appena dopo i tre punti ottenuti dalla squadra azzurra contro lo Spezia allo Stadio Maradona, Luciano Spalletti ha espresso parole di elogio nei confronti di Giacomo Raspadori, schierato dal primo minuto in occasione della sfida casalinga: “Raspadori ha fatto una partita eccezionale. È venuto a legare tantissimo col centrocampo. Il suo lavoro si è dovuto raddoppiare oggi. Poi a sinistra si è messo molto a disposizione. Lui è una via di mezzo tra prima e seconda punta”.

In effetti, l’ambientamento del giocatore nello schema di Spalletti prosegue e naturalmente Raspadori, comprato in estate dal Sassuolo, soccombe all’assenza di Dries Mertens, del quale per ruolo è divenuto l’erede. Difficile sostituire il belga nel cuore dei napoletani. Anzi impossibile, però in campo il gol di Raspadori ha contribuito ad alleviarne la mancanza.

Proprio il giocatore oggi al Galatasaray, ha mandato un bellissimo messaggio di appoggio all’attaccante del Napoli, commentando un post social dello stesso.

Napoli-Spezia, i complimenti di Mertens a Raspadori

“L’abbiamo cercata fino alla fine e siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Emozioni da brividi”, ha commentato su Instagram Giacomo Raspadori, condividendo le immagini del match del Maradona. Puntuale è arrivato il commento di Dries Mertens, che subito si è diffuso tra i tifosi, ancora una volta piacevolmente colpiti dal legame che il belga ha con la squadra azzurra: “Sapevo che facevi gol, complimenti amico mio”.

Mertens d’altronde continua a essere il primo sostenitore del Napoli, e l’ha subito dimostrato alla prima occasione, prendendo un volo dalla Turchia per assistere al vincente esordio degli azzurri in Champions League contro il Liverpool.