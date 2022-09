Napoli-Spezia, tutta la verità sulle polemiche nel finale: c’è la rivelazione

Il Napoli di Spalletti ha vinto l’anticipo contro lo Spezia grazie ad una rete di Raspadori. Tante polemiche nel finale del match.

Vittoria di misura ed in extremis per il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri sfatano il tabù Spezia e sbloccano nel finale la sfida contro la squadra di Luca Gotti. Decide una rete di Giacomo Raspadori, pezzo pregiato della campagna acquisti del club partenopeo ed autore fino a quel momento di una prova deludente.

Tanta gioia ma anche qualche polemica per Luciano Spalletti, espulso nel finale per doppia ammonizione dopo uno scontro verbale con la panchina dello Spezia. Ecco le sue parole in conferenza stampa dove il tecnico ha trattato di tanti temi:

“Abbiamo avuto diverse occasioni, penso solo a quelle con Kvaratskhelia e Lozano. E’ stato difficile, ma siamo stati bravi a provarci fino alla fine, la vittoria è meritata ma faccio i complimenti allo Spezia ed a Gotti per come hanno preparato la partita. Raspadori al posto di Simeone? Con questo palleggiare da una parte all’altra loro avrebbero perso le misure e non penso che la fisicità fosse fondamentale”.

Napoli, Spalletti sulle polemiche arbitrali

Il tecnico è poi tornato sulle polemiche nel post gara, polemiche che gli sono costate un espulsione e che mettono a rischio la sua presenza contro il Milan. Spalletti a riguardo è stato chiaro e lucido ed ha dichiarato:

“L’espulsione? Ho protestato diverse volte per i falli continui degli avversari, è successo tantissime volte ed ho protestato. In certe situazioni l’arbitro poteva ammonire, ma non l’ha fatto. Nel finale loro hanno protestato per i minuti di recupero ed io ho reagito in maniera troppo vivace, da qui è arrivata l’espulsione. Gli ho detto ‘cosa fare? Ora protestate per il recupero con tutti i vostri falli?”.