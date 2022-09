Napoli, l’annuncio gela Spalletti: doccia fredda anche per i tifosi

Il Napoli ha battuto Spezia, ma in giornata è arrivato un annuncio che non ha fatto piacere a Luciano Spalletti.

Dopo tanta sofferenza, il Napoli ha battuto lo Spezia di Luca Gotti. I partenopei, infatti, sono riusciti a sbloccare il risultato contro i bianconeri solo all’88’, ovvero quando Giacomo Raspadori, dopo aver commesso qualche errore sottoporta, ha battuto Dragowski con una zampata di destro.

Luciano Spalletti contro lo Spezia ha fatto molto meno turnover rispetto al turno infrasettimanale contro il Lecce, anche se il pallone ha continuato a circolare con pochissima velocità. Il Napoli, infatti, senza Lobotka ( entrato ad inizio ripresa) non riesce ad imbastire un’azione nei tempi giusti, permettendo così ai propri avversari di ricompattarsi dietro.

Tuttavia per il team campano è già tempo di pensare alla Champions League. Il Napoli, di fatto, scenderà di nuovo in campo contro i Rangers mercoledì prossimo, visto che la gara è stata posticipata di un giorno a causa degli impegni della polizia britannica in questi giorni a seguito della morte della Regina Elisabetta II. Ma proprio contro gli scozzesi, Spalletti potrebbe avere un giocatore non al top.

L’annuncio del Napoli che non fa piacere a Spalletti: “Lozano non si è allenato per una sindrome influenzale”

Come comunicato dalla stessa SSC Napoli, infatti, Hirving Lozano non si è allenato per colpa di una sindrome influenzale. Le condizioni del messicano già erano precarie, considerando il trauma cranico rimediato nel corso del match contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Nonostante il duro colpo subito durante il contrasto con Marusic, Lozano è riuscito a recuperare in tempi record. Il messicano, infatti, è tornato subito disponibile già per la super sfida contro il Liverpool di Klopp. Il ‘Chucky’ rientrerà sicuramente per il match contro i Rangers, ma probabilmente partirà ancora dalla panchina per fare spazio a Politano.