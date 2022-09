Rangers-Napoli, non solo Osimhen: un altro big infortunato

Allarme in casa Napoli in vista della sfida contro i Rangers: oltre a Osimhen potrebbe mancare un altro top player.

Il debutto è stato da incorniciare. Nella prima partita della fase a gironi il Napoli ha travolto il Liverpool (finalista dell’ultima edizione), andando a segno 4 volte e dimostrando di aver metabolizzato nel migliore dei modi l’addio dei senatori avvenuto nei mesi estivi. Ora l’obiettivo è continuare a fare bene e battere pure i Glasgow Rangers. Un obiettivo alla portata, nonostante l’assenza di Victor Osimhen e quella probabile di un altro big.

Il nigeriano, come noto, si trova ancora ai box a causa della lesione di secondo grado del bicipite femorale destro rimediata durante la gara vinta ai danni dei Reds. Nella giornata di ieri ha continuato a svolgere terapie e, salvo sorprese, dovrebbe tornare a disposizione del tecnico Luciano Spalletti dopo la sosta dovuta agli impegni delle Nazionali.

La data da segnare in rosso nel calendario potrebbe essere quella del primo ottobre, giorno in cui andrà in scena la sfida casalinga contro il Torino. Tutto, però, dipenderà dall’esito dei prossimi esami. In Scozia, quindi, Osimhen non ci sarà. Resta invece da valutare la posizione di Hirving Lozano che ieri non ha preso parte alla seduta di allenamento.

Napoli, Lozano a rischio contro i Rangers: ecco perché

Il messicano, infatti, ha manifestato diversi sintomi influenzali che hanno spinto il club a prendere la decisione di lasciarlo a casa. Oggi verrà rivalutato tuttavia, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la sua presenza all’Ibrox Stadium risulta a forte rischio. L’ennesima delusione nel caso per l’esterno, autore fin qui di una stagione deludente (un assist in 7 presenze complessive).

Sviluppi sono attesi a stretto giro di posta. In caso di mancata convocazione, a prendere il suo posto ci penserà Matteo Politano il quale ha giocato da titolare le ultime due gare disputate dal Napoli. In avanti, invece, non è ancora chiaro chi sostituirà Osimhen nel ruolo di punta centrale. Il ballottaggio tra Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori proseguirà fino a poche ore prima del fischio d’inizio.