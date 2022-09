Verso Milan-Napoli, scoppia già il caso: tifosi sbigottiti

Il prossimo turno di campionato di Serie A vedrà già una sfida importante tra Milan e Napoli, entrambe capoliste del nostro campionato.

Il Napoli di Luciano Spalletti è una delle belle sorprese di questo stagione. Il club azzurro, nonostante le tante cessioni, sta riuscendo ad offrire un bel calcio e diverse prestazioni di qualità. La società partenopea ha lanciato giovani intriganti come Kim e Kvaratskhelia e ha fatto colpi interessanti come Simeone e Raspadori.

Proprio l’ex attaccante del Sassuolo è risultato decisivo segnando nel finale la rete dell’1 a 0 contro lo Spezia, marcatura che ha portato gli azzurri in vetta alla classifica. Gli azzurri condividono la vetta della classifica con Atalanta e Milan (gli azzurri sono avanti per differenza reti) e domenica Spalletti e i suoi uomini proveranno l’impresa a San Siro.

Mentre il Napoli è privo di Osimhen per infortunio, il club rossonero allenato da Stefano Pioli deve fare a meno di Rafa Leao, uomo più in forma del momento. L’esterno portoghese è stato espulso per doppia ammonizione nell’ultima sfida di campionato e salterà il big match contro il Napoli per squalifica.

Milan-Napoli, non solo Leao: si ferma ancora Origi

Non solo Rafa Leao visto che il club rossonero è in completa emergenza. La squadra di Pioli dovrà fare a meno probabilmente di Rebic e sicuramente invece dell’attaccante belga Divock Origi. Il giocatore ha saltato quasi tutto il precampionato per infortunio ed ora si è fermato nuovamente.

Come riporta Milannews il giocatore accusa infiammazioni saltuarie che preoccupano il club rossonero. Origi salterà la sfida con il Napoli e successivamente partirà per il Belgio dove effettuerà un lavoro specifico.Il giocatore sarà seguito con attenzione dai medici della Nazionale del suo paese.