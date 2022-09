Napoli, il retroscena di mercato spiazza tutti: rifiutata offerta monstre

Nell’ultima sessione di calciomercato il Napoli ha salutato diversi dei suoi giocatori fondamentali all’interno della sua rosa.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha effettuato diversi cambiamenti nell’ultima sessione di calciomercato. Il club partenopeo ha ridotto drasticamente il monte ingaggi lasciando andare via alcune delle storiche bandiere del club. Giocatori come Insigne e Mertens hanno detto addio a parametro zero mentre la società ha venduto i cartellini di Koulibaly e Fabian Ruiz.

Tante cessioni, ma nonostante ciò il Napoli continua a far bene ed il club partenopeo ha iniziato alla grande sia il campionato che la Champions League. I tifosi azzurri sono rimasti folgorati dal clamoroso 4 a 1 ai vice campioni d’Europa del Liverpool, una prestazione sontuosa che ha stupito tutti.

Nell’orchestra azzurra uno dei migliori giocatori di questo inizio di stagione è il centrocampista polacco Piotr Zielinski. Il talentuoso giocatore è uno delle poche bandiere rimaste in squadra ed il suo inizio stagione è stato davvero di altissimo livello. Eppure ora potremmo parlare di un’altra storia.

Napoli, Zielinski ha rifiutato il West Ham

Nell’ultima sessione di calciomercato anche Zielinski è stato molto vicino all’addio. Per diverse settimane il West Ham ha provato a convincerlo a trasferirsi in Inghilterra ed aveva pronta una mega offerta sia per il Napoli che per il giocatore. Il trasferimento non è però andato a buon fine.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha rivelato che il giocatore in realtà non ha mai voluto saperne di lasciare Napoli. Il suo rendimento nel finale della scorsa stagione è stato abbastanza deludente ed il club partenopeo ci ha pensato, ma lui ha scelto per la permanenza. Il ritorno al 4-3-3 di Spalletti ha contribuito ed ora Piotr è tornato uno dei perni della squadra.