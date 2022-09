Napoli, doccia fredda per Spalletti: il top è out in Champions League

La rifinitura del Napoli al Konami Training Center di Castelvolturno ha svelato l’assenza con cui dovrà fare i conti Spalletti in Scozia

Il Napoli è pronto per trasferirsi in Scozia e affrontare i Glasgow Rangers, una sfida spostata di 24 ore dopo la morte della regina Elisabetta. Non sarà comunque una squadra in vena di fare sconti quella di Luciano Spalletti, desiderosa di dare continuità alla brillante prestazione offerta una settimana fa contro il Liverpool al Maradona.

Il gruppo azzurro prima di raggiungere Capodichino per volare sull’aereo che lo condurrà in Scozia ha sostenuto la rifinitura nell’SSCN Konami Training Center di Castelvolturno. Gli azzurri hanno lavorato in un clima di assoluta concentrazione in vista del match di domani sera. La seduta ha confermato l’assenza di un calciatore.

Napoli, Lozano assente alla rifinitura: non partirà con la squadra per la sfida di Champions in Scozia contro i Glasgow Rangers

Durante la rifinitura di questa mattina a Castelvolturno non si è allenato Hirving Lozano. Il messicano deve fare ancora i conti con la sindrome para influenzale accusata nelle scorse ore. Lo riferisce ‘serieAnews.com’. Il calciatore pertanto non farà parte della lista dei convocati per la trasferta in Scozia.

Le sue condizioni continueranno ad essere monitorate dallo staff medico del Napoli al rientro dal Regno Unito. Il messicano potrebbe poi tornare in campo domenica sera nel big match della settima giornata di Serie A. Allo stadio San Siro di Milano, gli azzurri affronteranno il Milan in una sfida che comprometterà la corsa in cima alla classifica di almeno una delle due.

Non sarà l’unica assenza offensiva per Luciano Spalletti, considerato il fatto che il tecnico toscano dovrà naturalmente rinunciare pure a Victor Osimhen. Defezioni che condizioneranno i piani dell’allenatore.