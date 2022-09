Cassano senza peli sulla lingua: rivelazione in diretta su Spalletti

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha iniziato la stagione nel migliore dei modi e continua a stupire nonostante le cessioni.

Nonostante una sessione di calciomercato davvero rivoluzionaria il Napoli ha iniziato alla grande la stagione. Dopo i tanti addii negli ultimi mesi in tanti pronosticavano un club azzurro in difficoltà e lontano dalle parti altissime della classifica di Serie A. La squadra di Spalletti ha invece iniziato alla grande e continua a stupire.

Il tecnico toscano è riuscito a lanciare subito i neo acquisti Kim e Kvaratskhelia e sta gestendo nel migliore dei modi tutto il materiale a disposizione. Eccetto il passo falso casalingo contro il Lecce la stagione del Napoli è stata quasi perfetta e c’è grande ottimismo tra i tifosi.

Nell’ultimo match di campionato il Napoli ha sofferto ma è riuscito ad avere la meglio sullo Spezia, segnando nel finale con Raspadori. Spalletti è stato bravo a non sostituire il giocatore visto la prova opaca e l’ex Sassuolo lo ha ripagato con un gol pesantissimo.

Napoli, che elogi di Cassano per Spalletti

Nell’ultimo episodio della Bobo Tv l’ex giocatore Antonio Cassano ha commentato cosi la sfida tra Napoli e Spezia: “Gli azzurri nel primo tempo hanno creato, ma non hanno fatto la solita gara mentre lo Spezia ha creato qualche fastidio. Alla fine il Napoli è più forte qualitativamente e poteva fare 10 gol con quelle occasioni”.

L’ex giocatore pugliese ha poi elogiato pubblicamente il suo ex tecnico (in passato i due hanno avuto anche diverbi): “La cosa ottima di Spalletti, oltre ai cambi, è stata la conferma di Raspadori. Era il peggiore in campo ma il tecnico lo ha lasciato sino alla fine. Sono andati via grandi giocatori eppure Spalletti è riuscito subito a far rendere bene la squadra e chi è arrivato. Kvaratskhelia è incredibile mentre vedo più sereno Meret. Luciano sta facendo un grande lavoro”.