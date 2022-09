Napoli, novità per il Glasgow: Spalletti non ha dubbi

Nodo attaccanti per Luciano Spalletti in occasione di Rangers-Napoli: il tecnico avrebbe trovato la soluzione migliore per la seconda sfida di Champions League dell’anno.

Non potrà contare su Victor Osimhen fino alla metà di ottobre e nemmeno su Hirving Lozano, fermato da una sindrome influenzale. Luciano Spalletti per Rangers-Napoli ha dovuto fare economia di attaccanti e scegliere la soluzione migliore per ottenere il massimo impatto, sebbene senza due dei giocatori più importanti del reparto avanzato.

Tuttavia, il tecnico Luciano Spalletti ai microfoni di ‘SportMediaset’ è apparso con le idee chiare, seppur non manifestandole nei nomi dei protagonisti: “Ho scelto già chi giocherà in avanti, perché si fa così. Si pensa alla partita e si trova la soluzione, se le cose sono normali e non si hanno dubbi atletici. Sia Raspadori che Simeone stanno bene, e rispetto all’ultima partita ho bisogno di qualcosa di diverso”.

L’ultima partita a cui si riferisce Spalletti è quella di campionato contro lo Spezia, vinta di misura con una rete di Raspadori sul finale. Proprio l’ex Sassuolo era stato schierato titolare e, dalle dichiarazioni pre-match di Champions League, pare che il tecnico sia questa volta orientato su Simeone per quel “qualcosa di diverso”.

Champions League, Rangers-Napoli: Simeone o Raspadori? Le ultime

Secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, il dubbio centravanti è stato spazzato via e la carica sarà affidata a Giovanni Simeone. Per lui si tratterà dell’esordio assoluto da titolare nella massima competizione continentale per club. Durante la sfida contro il Liverpool, che l’ha visto protagonista con un gol sognato, è subentrato a Osimhen, costretto a dare forfait per problemi fisici.

Per l’argentino sarà la grande occasione, quella attesa per tuta la carriera. Mentre in difesa dovrebbe esserci nuovamente Mathias Olivera in luogo di Mario Rui e in avanti, come ulteriore cambio, Matteo Politano sostituirà l’assente Lozano.