Milan-Dinamo Zagabria, bruttissimo messaggio per il Napoli: tifosi gelati

Il Milan ha vinto quest’oggi contro la Dinamo Zagabria in Champions League ma sul finale è anche arrivato un bruttissimo messaggio nei confronti del Napoli.

Il Milan ha vinto quest’oggi contro la Dinamo Zagabria e si è piazzato così come primo della classifica nel Gruppo E in Champions League. A segno è andato prima di tutti gli altri Olivier Giroud su rigore. Poi al momentaneo pareggio di Orsic hanno risposto prima Saelemaekers e dopo Pobega. Sul finale di gara, però, è arrivato un bruttissimo e inspiegabile messaggio nei confronti del Napoli.

C’è gioia in casa rossonera per la vittoria, prima ottenuta in Champions League per questa nuova stagione, contro la Dinamo Zagabria. Giroud è stata la conferma della serata. Ma alla sua rete si sono aggiunti i gol di Saelemaekers e Pobega. A San Siro, quindi, non c’è stata storia.

Tuttavia, proprio sul finale di gara, è accaduto un episodio più che spiacevole. Oltre che privo di senso. Dalla curva del Milan, infatti, sono stati intonati cori contro il Napoli e contro i tifosi partenopei. Ecco cos’è accaduto.

Milan-Dinamo Zagabria, i rossoneri vincono ma i tifosi dagli spalti intonano cori spiacevoli contro il Napoli

Il problema dei cori razziali intonati dagli spalti, per il calcio italiano, non sembra essere vicino a una risoluzione. In Milan-Dinamo Zagabria, infatti, sul risultato di 3-1 e sul finale di gara è avvenuto l’ennesimo episodio spiacevole. Episodio e cori che, questa volta, a partire dal 90′ hanno visto come protagonisti il Napoli e i suoi tifosi.

Dalla Curva rossonera, quindi, sono stati uditi i cori con parole dure e inspiegabili: “Senti che puzza scappano anche i cani”. E ancora: “Napoli me***. Napoli colera”. Parole senza senso, in una gara a maggior ragione con cui il Napoli non aveva nulla a che fare. I tifosi e il club azzurro resta così spiazzato, nuovamente, per quanto avvenuto.