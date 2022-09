Napoli spaziale in Scozia: i tifosi finalmente esultano, sfatato il tabù

A Ibrox contro il Rangers si è visto un grande Napoli, che ha conquistato la prima vittoria in Regno Unito nelle competizioni UEFA

Il Napoli e il Regno Unito hanno un rapporto controverso, fatto di grandi gioie allo stadio Maradona e grandissime delusioni in terra britannica. Per andare a trovare la prima e unica vittoria dei partenopei in Regno Unito, infatti, bisogna tornare indietro al 1970, quando Barison e Hamrin portarono a casa un 1-2 contro lo Swindon Town nella Coppa Anglo-Italiana. E 52 anni dopo, a portare a casa un risultato soddisfacente ci hanno pensato Politano, Raspadori e Ndombele.

Lo 0-3 di Glasgow, contro il Rangers, è la prima vittoria in competizioni UEFA del Napoli in Regno Unito. Un successo atteso a lungo, fatto di sconfitte dolorose come quelle di Liverpool, Londra contro Chelsea e Arsenal. Ma anche pareggi incredibili come Manchester City e Leicester. Insomma, nella buona e nella cattiva sorte le emozioni non sono mai mancate.

Rangers-Napoli 0-3, sfatato il tabù UK

Europa League 2010/11 Liverpool-Napoli 3-1

Champions League 2011/12 Manchester City-Napoli 1-1

Champions League 2011/12 Chelsea-Napoli 4-1

Champions League 2013/14 Arsenal-Napoli 2-0

Europa League 2013/14 Swansea-Napoli 0-0

Champions League 2017/18 Manchester City-Napoli 2-1

Champions League 2018/19 Liverpool-Napoli 1-0

Europa League 2018/19 Arsenal-Napoli 2-0

Champions League 2019/20 Liverpool-Napoli 1-1

Europa League 2021/22 Leicester-Napoli 2-2

Champions League 2022/23 Rangers-Napoli 0-3

Quelle sopracitate sono tutte le partite che il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha giocato in Inghilterra. L’unica gioia è arrivata ieri sera. Prima di Glasgow, infatti, i partenopei avevano conquistato solo 4 pareggi e 6 sconfitte. Uno score terribilmente negativo se si considera che da queste partite sono scaturite eliminazioni dolorose come con il Chelsea agli ottavi di Champions, ma anche con l’Arsenal sia in Champions, sia in Europa League. Spalletti è riuscito a sfatare un tabù incredibile, 52 anni dopo Swindon.