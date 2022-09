Milan-Napoli, salti di gioia Spalletti: la sentenza è una manna

Milan-Napoli, gioia per la squadra di Luciano Spalletti in vista del big match: ecco qual è stata la sentenza.

Il Napoli, dopo aver ottenuto un’altra importante vittoria in Champions League (per 0-3 contro i Rangers), si sta preparando per affrontare al meglio il Milan di Pioli. La squadra di Spalletti vuole continuare a vivere il momento positivo e, proprio in merito a quanto mostrato in campo, è arrivata anche la sentenza che dà speranza.

Il prossimo appuntamento che attende il Napoli di Spalletti è quindi, in Serie A, il big match contro il Milan. Anche i rossoneri hanno affrontato questo inizio di stagione nel modo migliore possibile. Quindi sarà una sfida tutt’altro che scontata.

Ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, di questo discorso, ha parlato Fabio Ravezzani. Il direttore di ‘Telelombardia’ ha parlato così delle assenza che avranno entrambe le squadra. Il Napoli con Victor Osimhen e il Milan con Rafael Leao. Ecco, quindi, cos’ha dichiarato il giornalista.

Milan-Napoli, Pioli non avrà a disposizione Leao: secondo Ravezzani l’assenza sarà un vantaggio per Spalletti

Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia’, ha parlato così a ‘Radio Punto Nuovo’ in occasione del programma ‘Radio Punto Nuovo Show’ di Milan-Napoli: “La squadra di Spalletti deve godersi il momento, poi dopo si penserà al resto della stagione. Spalletti è brillante nelle partenze stagionali, non pensiamo troppo a come gestirà i prossimi mesi. Quest’anno è tutto diverso, dopo il Mondiale ci sarà un altro campionato”.

“Chi arriva meglio a Milan-Napoli? Il Napoli – ha continuato Ravezzani – ha vinto in trasferta e ha dato una prova di forza incredibile. Il Milan, invece, ha vinto una gara modesta e contro gli azzurri non avrà Leao. Pioli dovrà improvvisare. L’assenza di Leao sarà un vantaggio pesante per il Napoli, più di quanto quella di Osimhen possa essere un vantaggio per il Milan”.