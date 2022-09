Milan-Napoli, Spalletti sorride a metà: dolce ritorno e doppio forfait

Il Napoli si prepara alla difficile trasferta da dover affrontare contro il Milan: per il big match previsto a San Siro, Spalletti quindi sorride a metà.

Il Napoli si prepara alla trasferta da dover affrontare a San Siro contro il Milan. Per Luciano Spalletti, dopo la gara di Champions League vinta contro i Rangers, sarà questo un altro appuntamento importante. In vista del big match arrivano importanti novità: ci sarà un dolce ritorno ma anche un doppio forfait.

Per il Napoli di Luciano Spalletti si avvicina il big match di San Siro contro il Milan. Settima giornata non scontata per la Serie A e per le squadre in vetta alla classifica. A favore degli azzurri ci sarà l’assenza di Rafael Leao, arma in più dei rossoneri.

Inoltre, Spalletti ha dalla sua un recupero che servirà alla squadra per l’apporto dato in fase offensiva. Ma proprio in attacco continua però anche ad esserci un’assenza importante. A questa si aggiunge anche un altro forfait, che non appare una novità. Ecco chi è stato convocato quindi dal tecnico azzurro.

Milan-Napoli, ecco la lista dei convocati per Spalletti: torna Lozano

Il Napoli, in vista del big match contro il Milan, ha diramato sui propri canali ufficiali la lista dei convocati. Queste le scelte, alcune anche forzate a causa degli infortuni, per Spalletti. Portieri: Marfella, Meret, Sirigu. Difensori: Di Lorenzo, Jesus, Minjae Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigaard, Rrahmani, Zanoli.



Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombélé, Zerbin, Zielinski. Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori, Simeone. Ancora out, quindi, Osimhen e Demme. Ma c’è il recupero di Lozano. Buone notizie quindi a metà per la trasferta che regalerà non poche emozioni.