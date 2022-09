Napoli, nessun problema senza Insigne e Mertens: De Laurentiis gongola

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a sorprendere e regalare grandi prestazioni. Il club azzurro ha iniziato alla grande.

Il Napoli di Luciano Spalletti è una delle più belle realtà di questo inizio stagione. Il club azzurro ha rivoluzionato la rosa cedendo diversi pezzi pregiati e ‘indebolendo sulla carta’ l’undici titolare. Spalletti è stato però bravo a creare una squadra funzionale e subito capace di inserire i neo acquisti nel club azzurro.

La squadra funziona benissimo nonostante cessioni nel reparto offensivo come quello di Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Il club partenopeo sarà impegnato domenica sera nel big match di San Siro contro il Milan, un incontro dove si affronteranno le due capoliste (insieme all’Atalanta) del campionato.

Il Napoli funziona bene anche in Champions League dove la squadra è a punteggio pieno e dove il club partenopeo ha regalato grandi emozioni. Il 3 a 0 in Scozia contro i Glasgow Rangers e soprattutto il 4 a 1 al Maradona contro il Liverpool campione d’Europa sono la dimostrazione che la squadra è rimasta piuttosto competitiva.

Napoli, attacco da record nonostante le cessioni

Il club azzurro ha ceduto nell’ultima sessione Lorenzo Insigne, Dries Mertens ed Andrea Petagna. La società, in contemporanea, ha sostituito i tre con giocatori del calibro di Kvaratskhelia, Raspadori e Simeone e la squadra non ne ha assolutamente risentito. Un dato, più di ogni altro, lo certifica.

Come riporta la Gazzetta dello Sport il Napoli di Spalletti è una vera e propria macchina da gol. Gli azzurri sono la squadra con più gol in Italia, un dato che non sorprende visto gli ultimi anni in Italia. Allo stesso tempo, dopo due gare, il Napoli è il miglior attacco in Champions League, meglio di squadroni come PSG, Manchester City o Real Madrid. Numeri da record ed un attacco che fa sognare i tifosi.