Napoli, salti di gioia per i tifosi: la manna è finalmente ufficiale

Buone notizie per i tifosi del Napoli: la manna che tutti aspettavano è finalmente ufficiale. Ecco tutti i dettagli.

Momento di gloria e di gioia per il Napoli di Luciano Spalletti, che attende di scendere in campo contro il Milan per coronare un settembre, finora, da sogno. Dopo la vittoria contro Lazio, Liverpool, Spezia e Rangers, gli azzurri hanno riacceso l’entusiasmo della piazza, ritrovando al proprio fianco i tifosi della città.

Tifosi napoletani che, però, sono mancati (obbligatoriamente) alla sfida di Champions League tra il Napoli e i Rangers. A causa della morte della regina Elisabetta II e le disposizioni delle autorità britanniche circa l’ordine pubblico, i supporters azzurri sono stati impossibilitati a prendere parte alla trasferta di Glasgow.

Decisione che ha scatenato più di qualche semplice malcontento, visto soprattutto i rimborsi che hanno interessato solo il costo dei biglietti allo stadio e non quelli delle compagnie aeree.

Napoli, salti di gioia per i tifosi: ufficiale i rimborsi anche per il viaggio, i dettagli

A risollevare il morale e la gioia dei seicento tifosi napoletani che erano destinati alla trasferta di Glasgow, è l’ufficialità che arriva dal fronte ‘EasyJet’. La nota compagnia aerea ha reso noto, attraverso la missiva inviata qualche giorno fa dal Ministro Luigi Di Maio, che presto verrà aperta la modalità di rimborso per i clienti che avevano acquistato i biglietti aerei per la gara di Champions League tra Napoli e Rangers.

Un’ufficialità anticipata dal portale ‘TuttoNapoli.net’ e che presto seguirà nuovi ed importanti sviluppi. Adesso in molti intravedono uno spiraglio. L’istruttoria avrebbe il sapore della giusta e dignitosa soluzione, dopo l’imprevisto e inatteso blocco della trasferta. Per i 600 napoletani diretti ad Ibrox Stadium sarebbe una vera e propria manna.