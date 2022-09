Napoli, la “regola” è cambiata: decisione a sorpresa, Spalletti ha deciso

Il Napoli di Luciano Spalletti sfiderà a San Siro questa sera il Milan. Grande sfida alla Scala del Calcio e attesa per le capoliste.

Il Napoli di Luciano Spalletti farà visita questa sera a San Siro ed il club azzurro affronterà i campioni d’Italia del Milan. Il club rossonero è il test più probante di questa prima fase di stagione, mese dove il Napoli è apparso come l’attacco più forte sia in Italia che soprattutto in Europa.

Come riporta il Corriere della Sera il Milan è un vero e proprio ‘esame di laurea’ per il club partenopeo e gli azzurri, si tende ad evitare quella parola, potrebbero scappare in fuga scudetto, dopo sole poche giornate di Serie A. In casa azzurra Spalletti vuole seguire l’esempio del Milan.

La società azzurra ha totalmente rivoluzionato la squadra rispetto alla scorsa stagione ma nonostante ciò mostra un calcio giovane e spettacolare. Giocatori come Kvaratskhelia e Raspadori hanno portato gol e punti in questa fase iniziale della stagione, ma Spalletti vuole mantenere l’euforia molto bassa.

Napoli, azzurri pronti a seguire il modello Milan

Il nuovo Napoli di Spalletti è molto convincente, ma allo stesso tempo il tecnico vuole mantenere un profilo basso. Una squadra concreta che mette il gruppo davanti al singolo ed una squadra molto simile al Milan che lo scorso anno ha vinto il titolo, anche un pò a sorpresa.

Il Napoli come il Milan, con l’obiettivo magari di raggiungere lo stesso risultato conquistato dai rossoneri lo scorso anno. Il tutto con rigorosa prudenza e Spalletti è pronto ad assalire il ‘fortino’ di San Siro e battere la squadra capolista.