Milan-Napoli, è big match a San Siro: un dato favorisce gli azzurri

Il Napoli è pronto per il big match del settimo turno di Serie A. Il club azzurro andrà a San Siro per provare il colpo in casa dei campioni.

Il big match della settima giornata di Serie A vede di fronte Milan e Napoli, due delle squadre più in forma del nostro campionato. Gli azzurri vogliono provare, ancora una volta, ad espugnare San Siro e mandare un chiaro segnale a tutte le avversarie nella lotta scudetto. C’è grande attesa per il big match.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport sono molto importanti le assenze dei bomber delle due squadre Rafa Leao e Victor Osimhen. La rosea ha evidenziato però quanto l’assenza del portoghese sia molto più importante e decisiva rispetto a quella del centravanti del club azzurro.

Una delle qualità principali del club azzurro è la capacità di creare occasioni, la squadra di Spalletti produce ben 2,1 expected goal a partita mentre il Milan produce 1,32 di expected goal. Ovviamente si tratta di proiezioni di gol, ma questo mostra quanto il Napoli riesca a essere pericoloso anche senza il centravanti nigeriano.

Milan-Napoli, attesa per il big match

Sia il Milan che il Napoli producono bel gioco, Pioli e Spalletti sono considerati coloro che, in Italia, producono un calcio più vicino a quello europeo. Per questo motivo appare complicato immaginare una sfida da 0 gol o con poche emozioni. I campani, dopo questo inizio di campionato, vogliono provare a tentare la fuga.

A San Siro è previsto un grande spettacolo. Il Milan ha perso gli ultimi due grandi scontri contro il Napoli ed ora il club rossonero vuole riscattarsi e dimostrare che il suo fortino è davvero difficile da conquistare. Manca poco ma quel che è certo e che ci sarà spettacolo a San Siro.