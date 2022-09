Mario Rui, arriva un’altra gioia dopo San Siro: ora è ufficiale

Dopo la vittoria di ieri con il Milan, dove è stato protagonista con l’assist vittoria per Simeone, è arrivata un’altra gioia per Mario Rui.

Un Napoli che sta entusiasmando, e che dopo la vittoria di ieri contro il Milan è primo in classifica insieme all’Atalanta. Gioia incontenibile per i tifosi ma anche per gli stessi giocatori, che sono usciti da San Siro con la consapevolezza di essere una squadra forte ed in grado di poter battere chiunque. Liverpool, ma anche Rangers, Lazio e ieri i rossoneri campioni d’Italia. Un avvio di stagione importante, che ora va incontro ad una sosta che darà modo anche a Luciano Spalletti di prendere fiato in vista di un nuovo tour de force che si avrà nel mese di ottobre.

Bene i nuovi, che sono arrivati in estate e che hanno preso il posto dei big che invece hanno lasciato la città partenopea. Kvaratskhelia, cosi come Kim e Simeone sempre più protagonista anche in assenza di un altro pilastro come Osimhen. Ma ben fatto anche per quelli che sono rimasti, come Mario Rui ieri protagonista con l’assist vittoria per la rete del Cholito.

Napoli, che gioia per Mario Rui: torna in nazionale dopo due anni

E cosi, proprio grazie al rendimento avuto in questa prima parte della stagione, l’esterno portoghese si è guadagnato la chiamata della nazionale. Mario Rui tornerà a giocare per il Portogallo dopo due anni di assenza, una notizia che ovviamente rende orgoglioso il giocare e dà merito a quanto fatto fino a questo momento.

La sua ultima partita con il Portogallo risale al 17 novembre 2020 contro la Croazia. Il ct Fernando Santos non l’aveva inserito tra le sue scelte, ma l’infortunio di Raphael Guerreiro del Borussia Dortmund ha aperto le porte per il ritorno in nazionale.

E cosi Mario Rui farà parte del gruppo che giocherà le gare di Nations League contro la Repubblica Ceca e la Spagna.