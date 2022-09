Lozano, svelato un bruttissimo gesto dopo la vittoria col Milan

La rivelazione del bruttissimo gesto di Hirving Lozano, dopo che la sua squadra ha battuto il Milan per 1-2

Il Napoli ieri ha vinto a San Siro 1-2 grazie alle reti di Matteo Politano e Giovanni Simeone. Entrambi stanno vivendo un momento di forma splendido e sono desiderosi di continuare a far bene. La cultura del lavoro che hanno dimostrato è notevole, come l’impatto sulle partite anche quando sono subentrati dalla panchina. C’è quindi una differenza con Hirving Lozano, che ieri è rimasto in panchina per tutti i 90′.

Lo stato di forma di Lozano è precario, nelle ultime settimane ne ha passate di tutti i colori: botta alla testa in uno scontro con Marusic, problemi muscolari, influenza. Tutte cose che hanno impedito al messicano di scendere in campo da titolare in favore di Politano, andato a segno contro Rangers e Milan dal dischetto.

Milan-Napoli, gesto bruttissimo di Lozano a fine partita

Mentre il Napoli festeggiava la vittoria contro il Milan a San Siro, soffertissima per la grande prestazione dei rossoneri, Hirving Lozano è stato beccato mentre compieva un brutto gesto nei confronti di Marco Domenichini. Nel video s’intravede l’esterno offensivo messicano che si rifiuta di salutare il vice allenatore del Napoli durante i festeggiamenti per la vittoria della sua squadra.

Il motivo è facilmente riconducibile al mancato impiego durante la partita. Domenichini, dopo l’infortunio di Politano, ha mandato in campo Zerbin. Una scelta che a primo impatto può far discutere, ma il messicano aveva soltanto due allenamenti nelle gambe ed era stato recuperato in extremis. Una macchia nella bella serata del Napoli.