Napoli, l’annuncio di Mancini: sospiro di sollievo per Spalletti

Buone notizie per il Napoli e Luciano Spalletti direttamente dalla conferenza stampa del ct dell’Italia Roberto Mancini a Coverciano

La pausa per le nazionali arriva forse nel momento meno opportuno per il Napoli. La squadra di Luciano Spalletti in questa fase è apparsa in grande forma e soprattutto molto forte da un punto di vista mentale. Lo ha mostrato pure contro il Milan, in un match in cui ha strappato la vittoria a San Siro malgrado le difficoltà create dalla formazione di Stefano Pioli.

I partenopei hanno mantenuta alta la concentrazione pure dopo il pareggio del Milan con Olivier Giroud. Il guizzo di Giovanni Simeone ha consentito agli azzurri di restare al comando della classifica in compagnia dell’Atalanta. L’allenatore toscano si ritroverà adesso senza diversi nazionali. Tra questi pure Matteo Politano, protagonista dell’1-0 a Milano e convocato dall’Italia. Mancini ha fatto il punto sulle sue condizioni in conferenza stampa.

Napoli, Mancini rassicura sulle condizioni di Matteo Politano: “Sta abbastanza bene”

L’attaccante esterno ex Roma e Sassuolo Matteo Politano ha lasciato anzitempo il confronto con il Milan a causa di un problema fisico. Sulle sue condizioni al termine della gara di ieri sera erano arrivate prontamente le rassicurazioni di Domenichini, il vice di Spalletti, squalificato.

“Penso sia una botta che non dovrebbe precludergli la possibilità di andare in nazionale”, aveva detto ieri il secondo allenatore del Napoli nei commenti post gara. Ora, la conferma è arrivata direttamente da Roberto Mancini. Il ct della Nazionale, in conferenza stampa, tra gli altri temi, ha parlato pure delle condizioni fisiche dei suoi uomini.

“Politano sta abbastanza bene”, ha detto l’allenatore di Jesi, che nei prossimi due appuntamenti di Nations League contro Inghilterra e Ungheria dovrà rinunciare invece a Marco Verratti (dovrebbe essere sostituito da Frattesi, a giudicare dalle parole di Mancini in conferenza) mentre confida di avere a disposizione Sandro Tonali e Lorenzo Pellegrini.

Le rassicurazioni in merito alle condizioni del romano del Napoli fanno esultare pure Luciano Spalletti che fino a questo momento ha sempre impiegato Politano sia in campionato sia in Champions League. L’attaccante ha risposto con tre reti nelle nove presenze fin qui accumulate.