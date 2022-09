Non è più accaduto: Napoli, la promessa “non rispettata” da De Laurentiis

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a vincere e convincere. Gli azzurri hanno trovato domenica una vittoria spettacolare contro il Milan.

L’inizio stagione del Napoli di Luciano Spalletti va ben oltre le più rosee aspettative. Il club azzurro ha attuato un’autentica rivoluzione liberandosi dei giocatori cardine della squadra e rilanciando un nuovo giovanissimo progetto. La formazione partenopea ha cambiato tanto, ma nonostante ciò il progetto di De Laurentiis è tutt’altro che fallito.

Il Napoli ha iniziato alla grande e la vittoria a San Siro contro il Milan campione d’Italia e solo l’ultima di una serie di splendide prestazioni. Gli azzurri sono a punteggio pieno in Champions League e primi in campionato, la società ed i tifosi non possono far altro che sorridere per questo straordinario momento.

Da elogiare in particolare il lavoro di Spalletti e Giuntoli, che, hanno subito lanciato i nuovi acquisti. Kim e Kvaratskhelia non stanno facendo rimpiangere Koulibaly ed Insigne e il clima attorno alla squadra è molto positivo. Tutto molto diverso rispetto a ciò che accadeva, solo qualche mese fa.

Napoli, De Laurentiis molto soddisfatto degli azzurri

Come riporta l’edizione odierna di Repubblica è un De Laurentiis ‘basso profilo’ quello visto in queste settimane. Poche dichiarazioni e quasi sempre solo frasi per commentare la sfida su Twitter. Il patron azzurro aveva promesso (o minacciato?) di spostare la squadra per tre giorni a settimana a Castel Volturno, ma ora è tutto cambiato.

Spalletti è in scadenza di contratto, ma nonostante ciò riesce a gestire al meglio la squadra. Il tecnico non gradisce interventi societari sulla sua squadra e sembra trovarsi a meraviglia in questa nuova dimensione. Nessuno finora ha usato la parola scudetto, ma la squadra continua a vincere e nessuno vuole fermarla.