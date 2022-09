Calciomercato Napoli, tutto svelato: “Via, inevitabile”

Il Napoli guida con l’Atalanta la classifica di Serie A. Il club azzurro ha sorpreso tutti ed i suoi nuovi acquisti continuano a fare bene.

L’ultima sessione di calciomercato è stata davvero rivoluzionaria per il Napoli. La società di Aurelio De Laurentiis ha ceduto alcuni pezzi cardine come il capitano Lorenzo Insigne, Dries Mertens ed il leader della difesa Kalidou Koulibaly, ma nonostante ciò la squadra è rimasta molto competitiva.

Il club partenopeo è in vetta sia al campionato che in Champions League, ha ottenuto vittorie importanti come quelle contro il Liverpool e l’ultima di San Siro contro il Milan campione d’Italia. De Laurentiis è riuscito nell’obiettivo di abbassare il monte ingaggi e restare con una squadra in lotta, anche per lo scudetto.

Uno dei giocatori che ha salutato il club partenopeo è il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz, finito poi ai francesi del PSG. Il centrocampista è intervenuto ai microfoni di El Pais ed ha raccontato la sua avventura iniziale al PSG e i motivi dell’addio al Napoli. Ecco le sue parole: “Le squadre a Napoli sono andate molto bene, anche personalmente. Spesso parlo con i compagni della mia avventura in maglia azzurra”.

PSG, Fabian Ruiz e l’addio al Napoli

Il centrocampista è tornato sui motivi dell’addio al Napoli e sulla scelta di andare nel club di Galtier. Fabian ha commentato: “Quando è arrivata l’offerta e abbiamo capito l’interesse del PSG, è evidente che sia impossibile dire di no al club francese. Tutto è successo mentre mi preparavo con il Napoli”.

Il calciatore si sta pian piano ambientando in Francia ed ha raccontato i primi incontri con la società: “Luis Campos mi ha parlato e mi ha spiegato bene il progetto, poi ho parlato con Galtier che mi ha spiegato chiaramente le sue idee e il mio ruolo in squadra. La loro esperienza mi ha dato fiducia e sono davvero contento di essere qui”.