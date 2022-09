Calciomercato Napoli, Spalletti perde i pezzi: un altro top può partire

Napoli, dopo i clamorosi addii in estate, c’è un altro top player che potrebbe dire addio alla maglia azzurra. Un top club d’Europa lo corteggia da tempo.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis vive un momento decisamente positivo. Dopo le aspre critiche dell’estate, il club partenopeo è primo in classifica di Serie A e nell’elenco del girone A di Champions League. Risultati inaspettati per i tifosi che, solo qualche mese fa, hanno visto salutare per sempre tutti i top player della scorsa stagione. Lo spogliatoio azzurro, però, è stato rinvigorito alla grande e, a dimostrarlo, è proprio la partenza sprint.

Giunti alla prima sosta del campionato, la squadra continua a lavorare a Castel Volturno. Spalletti, orfano di Matteo Politano e dei Nazionali, lavora con coloro che sono rimasti a Napoli, ai quali sono stati aggregati alcuni Primavera. Chi non c’è, tra gli altri, è Hirving Lozano, impegnato con il Messico. L’attaccante, però, rimasto fuori a San Siro contro il Milan, è stato costretto a saltare gli ultimi impegni a causa di alcuni problemi fisici.

Il suo rapporto con Napoli e col Napoli sembra non essere dei migliori. A dimostrarlo anche una clip che lo ritrae sconsolato dopo la vittoria contro il Milan ed un saluto mancato con il vice di Spalletti, Marco Domenichini. Che qualcosa si sia rotto è difficile dirlo, ma è pur vero che il giocatore ha spesso scalciato per partire.

Napoli, Lozano piace al Chelsea

Fanno ancora rumore le sue dichiarazioni di qualche mese fa, quando annunciò di volersi trasferirsi lontano da Napoli per trovare un top club in cui esprimersi al meglio. L’occasione giusta per dire addio allo spogliatoio partenopeo potrebbe presto arrivare, chissà.

Secondo quanto riferito dai media tedeschi, dopo Kalidou Koulibaly, anche Hirving Lozano potrebbe finire al Chelsea. In vista del mercato invernale, il messicano è finito sulla lista dei desideri del club inglese. ‘Fox Sports’ riferisce dell’interessamento del Chelsea per Lozano, finito nell’orbita dei Blues già ai tempi di Thomas Tuchel sulla panchina.