Napoli gelato, che batosta: succede durante la sosta per le Nazionali

Per il Napoli, dopo la grande vittoria contro il Milan di Stefano Pioli, è arrivata in queste ore una dura batosta.

Il Napoli ha chiuso il primo scorcio di stagione al primo posto in classifica sia in Serie A che nel proprio girone di Champions League. Se nel campionato i partenopei sono in vetta in compagnia dell’Atalanta di Gasperini, nella massima competizione europea per club hanno tre punti di vantaggio sul Liverpool e Ajax.

La squadra di Luciano Spalletti ha chiuso il primo mese dell’annata 2022/23 con il grande successo a San Siro contro il Milan campione d’Italia. I rossoneri hanno avuto più di qualche occasione, ma il Napoli non ha demeritato per nulla di portare a casa tre punti fondamentali per il prosieguo del proprio campionato.

Dopo la sosta per le nazionali, il Napoli è atteso da un duro tour de force. Gli azzurri, infatti, sfideranno prima il Torino di Ivan Juric e poi voleranno alla volta di Amsterdam per giocare contro l’Ajax. Tuttavia, proprio per queste gare ed oltre, Luciano Spalletti potrebbe fare a meno di un calciatore importante.

Napoli, batosta per Spalletti: Politano resterà fermo per tre settimane

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, Matteo Politano, che ha riportato contro il Milan una distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro, dovrebbe tornare a disposizione del tecnico toscano solo verso metà ottobre.

L’ex Sassuolo e Inter, quindi, dovrebbe saltare la bellezza di ben cinque partite tra campionato e Champions League. L’infortunio di Politano è davvero una brutta notizia per Luciano Spalletti, considerando che l’attaccante esterno nelle ultime gare del Napoli è stato sempre tra i migliori.