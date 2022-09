Napoli, sospiro di sollievo per Spalletti: ha recuperato

Dopo la grande vittoria del suo Napoli contro il Milan, per Luciano Spalletti è giunta un’altra ottima notizia.

Il Napoli ha terminato il primo scorcio in campionato in vetta al campionato. Gli azzurri, infatti, guidano la classifica insieme all’Atalanta con un punto di vantaggio sulla sorprendente Udinese di Sottil e tre Lazio e Milan.

I partenopei hanno accumulato anche un discreto vantaggio, considerando che siamo appena alla settima giornata, su Roma (4 punti), Inter (5 punti) e soprattutto sulla Juventus (ben 7 punti). Il Napoli non sta andando alla grande solo in campionato, ma anche in Champions League.

La squadra di Luciano Spalletti, infatti, guida anche la classifica del girone A con tre punti di vantaggio sul Liverpool e Ajax. Il Napoli, dopo la sosta, è atteso dal match contro il Torino di Juric, dove proprio il tecnico toscano riavrà a propria disposizione un giocatore molto importante negli equilibri della sua squadra.

Napoli, ottima notizia per Spalletti: Demme si è allenato con il resto del gruppo

Diego Demme, di fatto, ha recuperato dall’infortunio al piede rimediato lo scorso agosto dopo un contrasto con Anguissa in allenamento. A comunicare il rientro in gruppo del centrocampista tedesco è stato lo stesso Napoli con il report quotidiano da Castel Volturno.

Questa è sicuramente un’ottima notizia per Luciano Spalletti, visto che adesso ha finalmente a propria disposizione il sostituto di Stanislav Lobotka. Demme ha sicuramente caratteristiche diverse rispetto allo slovacco, ma è l’unico giocatore partenopeo che può realmente prendere il posto dell’ex Celta Vigo.