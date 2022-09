Calciomercato Napoli, incontro nei prossimi giorni: firma in arrivo

Napoli, il giocatore pronto a firmare: spuntano le cifre della proposta azzurra per l’ingaggio, incontro in programma con l’entourage.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis è pronta a blindare i top player della propria rosa. Dopo aver perso a parametro zero tutti i pilastri della formazione dello scorso anno durante l’estate, il patron dei partenopei è deciso a non ricadere nello stesso errore. Gli addii di Ospina, Ghoulam, Malcuit, Insigne e Mertens, tutti partiti gratis dopo la scadenza contrattuale.

Per questo motivo, il club azzurro non pare intenzionato a lasciare andare via i pezzi pregiati della propria rosa. Non a caso la dirigenza del Calcio Napoli è al lavoro per il rinnovo contrattuale di Alex Meret, estremo difensore friulano promosso portiere titolare nella stagione da poco iniziata.

Mercato Napoli, rinnovo Lobotka: le cifre

Oltre a quella per il portiere azzurro, sta per essere imbastito un nuovo tavolo di trattativa per il rinnovo contrattuale di un altro giocatore fondamentale per mister Luciano Spalletti e per il gioco della formazione partenopea. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de ‘Il Corriere del Mezzogiorno’, la SSC Napoli ha intenzione di blindare Stanislav Lobotka.

Il centrocampista slovacco, rivelatosi pilastro del reparto centrale dello scacchiere di Spalletti, è tra i giocatori più importanti della stagione. Non a caso, il club azzurro ha già esercitato una opzione per portare la scadenza contrattuale del calciatore fino al 30 giugno 2025. Nei prossimi giorni, però, potrebbero iniziare i colloqui con l’entourage del ragazzo al fine di blindarlo definitivamente e prolungare ulteriormente la durata del contratto. La proposta azzurra parte da un ingaggio di base da 1.8 milioni di euro a stagione.