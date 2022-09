Napoli, tegola per Spalletti: è ufficiale, l’annuncio del club

In casa Napoli c’è grande apprensione per le condizioni di uno dei giocatori della rosa azzurra. E’ arrivato l’annuncio da parte del club.

C’è ancora un po’ di tempo prima di tornare in campo. Il lavoro delle nazionali ha dato modo ai club di prendere fiato, riorganizzare le idee e provare a stare sul pezzo una volta che ripartirà la stagione. Il grande dubbio, quando ci si trova a doversi fermare per le nazionali, riguarda sempre l’eventualità che qualcosa possa andare storto. Si, perché gli infortuni durante questi periodi della stagione sono all’ordine del giorno.

Sono tanti i giocatori del Napoli che sono in giro con le rispettive nazionali. In casa azzurra, però, il problema nasce dalla partita contro il Milan, durante la quale si è presentato un problema per Matteo Politano. L’attaccante azzurro, infatti, si è infortunato durante la sfida contro i rossoneri, e cosi proprio in questi minuti è arrivata la comunicazione da parte del club attraverso un’intervista alla Radio ufficiale.

Napoli, tegola Politano: fuori almeno tre settimane, c’è l’annuncio

A parlare della situazione ci ha pensato il dott. Raffaele Canonico, medico sociale della squadra azzurra, che durante un’intervista ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ ha provato a spiegare la situazione relativa all’ex attaccante del Sassuolo. “Politano ha rimediato un infortunio alla caviglia, ha sofferto parecchio, è una distorsione di primo grado con prognosi di tre settimane”, le parole del medico sociale.

“Rientro? Seguiamo i protocolli e vediamo come lui risponderà alla riabilitazione. Di media – ha ancora aggiunto Canonico alla radio ufficiale – sono tre settimane di stop, vediamo come evolve la situazione la prossima settimana subito dopo la fisioterapia”, le parole di Canonico.