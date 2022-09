“Bisogna ancora attendere”: Napoli, la notizia fa tremare i tifosi

Il Napoli di Spalletti continua a volare in campionato e Champions League. Il club azzurro è però alle prese con un’importante problema.

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a brillare. Dopo oltre un mese dall’inizio delle competizioni la squadra partenopea sta finora collezionando imprese e grandi prestazioni in Italia e in Europa. Gli azzurri sono in vetta alla Serie A ed al Girone di Champions League e c’è grande entusiasmo attorno alla squadra.

Spalletti è riuscito a coinvolgere quasi tutti e la vittoria di San Siro contro il Milan prima della sosta ha portato tanta gioia ai tifosi azzurri. La società ha sorpreso tutti con un mercato particolare, ma ha indovinato ogni singola mossa ed ha portato in alto le stelle di Kim e Kvarataskhelia.

Il club azzurro ha solo un piccolo tasto dolente, un’unica brutta notizia tra tante soddisfazioni. Gli azzurri hanno dominato il match di Champions League contro il Liverpool campione d’Europa, ma in quell’incontro al Maradona, si è fermato il centravanti azzurro Victor Osimhen.

Napoli, le ultime su Victor Osimhen

Nel corso della sua avventura in azzurro Victor Osimhen più volte ha dovuto fare i conti con dei problemi fisici. Il Napoli, fortunatamente, ha trovato però due importanti sostituti in Giacomo Raspadori e il Cholito Simeone, subito ambientati bene nel nuovo club. Intanto arrivano aggiornamenti riguardo le condizioni del nigeriano.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport il rientro di Osimhen potrebbe slittare di qualche giorno o addirittura di qualche settimana, ma in ogni caso dovrebbe essere ritardato. La società sperava di recuperarlo per il match contro l’Ajax del 4 Ottobre, ma ora sembra più improbabile e l’obiettivo è il rientro per la sfida successiva di campionato contro la Cremonese.