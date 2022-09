Calciomercato Napoli, alla fine è saltato tutto: c’è l’annuncio

Napoli, niente da fare: l’affare non si chiuderà nemmeno a gennaio. Arrivano smentite totali sul desiderio dei tifosi azzurri.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis è partito con la marcia giusta. L’avvio di campionato e di Champions League ha infiammato l’ambiente ed il tifo partenopeo, vero e proprio dodicesimo uomo in campo. Il club azzurro, nonostante abbia perso tutti i top player della propria rosa in estate, ha rimpiazzato nel miglior modo possibile i top player dello spogliatoio.

Il club azzurro ha accolto tanti nuovi innesti. Dopo un primo momento di critiche da parte dell’ambiente, oggi i tifosi applaudono l’operato della società campana. Con Kvaratskhelia uomo copertina del nuovo ciclo partenopeo, gli altri innesti, entrati in punta di piedi nello spogliatoio del Maradona, hanno già conquistato il cuore dei supporters.

Calciomercato Napoli, smentite su Navas a gennaio

Oltre ai nuovi acquisti, però, c’è una conferma che ha il sapore di riscatto. Alex Meret, relegato in panchina fino allo scorso anno alle spalle di David Ospina, si è conquistato i pali e la titolarità indiscussa a suon di ottime prestazioni. E pensare che solo un mesetto fa gli azzurri sembravano pronti ad ingaggiare Keylor Navas dal Paris Saint-Germain. Il portiere dei transalpini, alla fine, ha optato per la permanenza in Francia.

Non ci sarà alcun tentativo ulteriore da parte di De Laurentiis e Giuntoli per il cartellino del costaricano. Niente da fare, dunque, per gennaio. A confermarlo è il giornalista Ciro Venerato ai microfoni di ‘RaiNews24’: “Nel futuro azzurro c’è solo Meret. Smentite totali su un possibile ritorno di Navas a gennaio, ci sono zero possibilità. Il Napoli non ci pensa minimamente. Anche l’agente Jorge Mendes lo sa, infatti ha proposto Navas in Premier League ed in Spagna. Il futuro di Navas non sarà azzurro, il Napoli non cercherò un altro portiere a gennaio”.