Calciomercato Napoli, doppia firma in arrivo: Giuntoli al lavoro

Il Napoli è stata una delle squadre più attive nell’ultima sessione di calciomercato. Gli azzurri sono rimasti comunque molto competitivi.

La stagione del Napoli di Luciano Spalletti è iniziata nel migliore dei modi. Il club azzurro è primo in Serie A ed in Europa ed ha finora avuto un cammino quasi perfetto. La squadra partenopea ha pareggiato contro Lecce e Fiorentina vincendo tutti gli altri match e prendendosi scalpi importanti come quelli contro il Milan e contro il Liverpool.

La società ha attuato una vera rivoluzione cedendo alcuni dei giocatori di maggiore esperienza e puntando sui giovani. De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sembrano essere riusciti nell’obiettivo di ridurre il monte ingaggi e allo stesso tempo mantenere una squadra molto competitiva.

Gli azzurri hanno effettuato diversi acquisti e tutti stanno avendo un ruolo importante nella squadra. Da Kim fino a Raspadori senza dimenticare soprattutto Kvicha Kvaratskhelia, autentica sorpresa di questa prima parte della stagione. La società sembra avere le idee ben chiare per le strategie future attorno alla squadra.

Napoli, si lavora al rinnovo di Gaetano e Zerbin

Il club azzurro continua a lavorare al mercato. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il club partenopeo è pronto a trattare per il rinnovo dei giovani talenti azzurri Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano. Il primo è entrato nelle rotazioni di Spalletti ed è stato convocato in Nazionale mentre il trequartista di origini napoletane sta ancora faticando a trovare spazio.

L’obiettivo della società è quello di evitare di ritrovarsi in situazioni simili a quelle della scorsa stagione dove i dirigenti hanno dovuto trattare con giocatori con il contratto in scadenza. Il Napoli ora è previdente e lavora intensamente al mercato, il tutto dopo la vetta della Serie A e del girone di Champions League.