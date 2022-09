Firma fino al 2027: calciomercato Napoli, colpo in chiusura

Non solo scelte di campo per il Napoli. La società di De Laurentiis è ancora molto impegnata in questioni relative al calciomercato.

Il Napoli di Luciano Spalletti sta riuscendo nell’impresa di stupire tutti in questa fase iniziale della stagione. In pochi avrebbero puntato sugli azzurri dopo i tanti addii, ma il tecnico toscano è riuscito a lanciare diverse novità in questa stagione. Non solo i nuovi acquisti, ma anche giocatori che inizialmente non avevano mantenuto le aspettative iniziali.

E’ il caso del centrocampista slovacco Stanislav Lobotka, autentico faro della squadra partenopea in queste prime gare stagionali. Il giocatore ha avuto grossi problemi, anche e soprattutto di natura fisica, all’inizio ma ora è diventato fondamentale nello scacchiere tattico del centrocampo azzurro.

I numeri di Lobotka sono straordinari e nelle ultime settimane in tanti lo hanno addirittura paragonato ad una leggenda del calcio mondiale come lo spagnolo ‘Don’ Andres Iniesta. Gli azzurri puntano molto su Lobotka e ora la società è al lavoro per blindare il suo nuovo gioiello.

Napoli, ad un passo il rinnovo di Lobotka

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il Napoli è molto vicino al rinnovo del contratto di Stanislav Lobotka. Le parti sono vicinissime e la società vuole accontentare il forte centrocampista. Lobotka ha il contratto in scadenza nel 2025 e l’obiettivo ora è rinnovarlo fino al 2027.

Dopo le esperienze passate Aurelio De Laurentiis è pronto a blindare i giocatori più importanti della sua rosa. La società vuole evitare situazioni come quelle viste negli ultimi anni e specialmente nell’ultimo, dove alcuni tra i giocatori più importanti si sono ritrovati nell’ultimo anno di contratto.