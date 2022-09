Daspo e denuncia: Milan-Napoli, la stangata è ufficiale

Stangata ufficiale per l’episodio vergognoso dopo Milan-Napoli: arriva il daspo e anche la denuncia

Nel postpartita di Milan-Napoli è successo un episodio vergognoso all’esterno dello stadio San Siro di Milano. I partenopei avevano vinto 1-2 e al fischio finale dell’arbitro gli animi erano un po’ tesi tra i tifosi. Ciò non toglie che ciò che è accaduto al collega Marco Lombardi sia un atto gravissimo di maleducazione e inciviltà. Il giornalista di CalcioNapoli24 TV, mentre si trovava all’esterno di San Siro per intervistare i tifosi, ha subito un aggressione da un tifoso del Milan di 45 anni.

“Terrone di m…“: è questa la frase ripetuta dal tifoso del Milan fuori San Siro. L’uomo è stato denunciato per violenza privata aggravata, con espressioni a sfondo razziale, mentre il collega Lombardi era in diretta. Bravo a gestire una situazione complicata, è stato poi costretto a interrompere il collegamento. E oggi è arrivato il provvedimento definitivo da parte della Questura di Milano.

Milan-Napoli, daspo per il tifoso che ha aggredito il collega Lombardi

La Questura ha reso noto il provvedimento per il tifoso, daspo per 5 anni. Non potrà accederà agli impianti sportivi del territorio nazionale ed europeo, per tutte le manifestazioni calcistiche, comprese le amichevoli. “Partecipazione finalizzata, sia singolarmente sia in gruppo, a episodi di violenza, minaccia e intimidazione”. Il suo comportamento, infatti, avrebbe potuto richiamare altri tifosi e avrebbe potuto creare problemi di ordine pubblico.

Solidarietà dunque al giornalista Marco Lombardi, che stava solamente svolgendo il suo lavoro. La speranza è che nessuno prenda esempio da personaggi di questo tipo in altri stadi d’Italia e che ci sia un po’ più di civiltà.