Calciomercato Napoli, salti di gioia per Spalletti: il club ha deciso

Il Napoli pronto a chiudere un’operazione di mercato: dopo l’incontro la firma è imminente. Sorride il tecnico Spalletti.

L’avvio di stagione non poteva essere migliore per il Napoli. A confermarlo sono i numeri: in campionato gli azzurri sono riusciti a conquistare 17 punti in 7 gare, mettendo a segno 15 reti (miglior attacco del torneo) e subendone appena 5 (seconda difesa alle spalle dell’Atalanta). Ottimo anche il rendimento offerto in Champions League, con 2 vittorie in altrettante partite disputate. Un inizio da sogno per il club, che nelle prossime settimane proverà a blindare alcuni dei gioielli a disposizione di Luciano Spalletti.

La lista, ad esempio, contiene il nome di Stanislav Lobotka divenuto una delle colonne portanti della squadra. Giunto in città nel gennaio 2020, lo slovacco è progressivamente riuscito a scalare le gerarchie spingendo Diego Demme ai margini della squadra titolare. Il suo contratto scade nel 2025 e l’intenzione della dirigenza è quella di estenderlo fino al 2027, con conseguente adeguamento dello stipendio (attualmente percepisce 2 milioni netti).

Le parti avranno modo di incontrarsi a breve, con l’intento di chiudere la pratica il prima possibile. Vicino alla conclusione anche la trattativa riguardante Alex Meret, su cui il Napoli intende puntare in maniera definitiva. Il dialogo con il suo agente, Federico Pastorello, sta andando avanti in maniera proficua: restano da limare alcuni dettagli tuttavia la sensazione, nell’ambiente, è che l’accordo possa arrivare a stretto giro di posta.

Napoli, salti di gioia per Spalletti: ecco la prossima firma

A svelare la portata economica dell’operazione ci ha pensato oggi ‘La Gazzetta dello Sport’: all’ex Spal è stato proposto un ingaggio compreso tra i 1.7 e i 1.8 milioni netti all’anno Un bel salto rispetto alle cifre al momento percepite dal calciatore (un milione). Ora resta da vedere quale sarà la risposta di Meret. Il Napoli, intanto, ha fatto la prima mossa verso il nuovo matrimonio.

Ancora un rebus, invece, le situazioni di Juan Jesus e Alessandro Zanoli i quali, a febbraio, potrebbero firmare a parametro zero con un’altra squadra. Il brasiliano è stato impiegato soltanto una volta da Spalletti (nella gara vinta ai danni dello Spezia) mentre il terzino è ancora in attesa di effettuare il proprio debutto stagionale. Work in progress.