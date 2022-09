Napoli, col Torino si mette male: la notizia gela i tifosi

Spalletti ha messo nel mirino il match con il Torino di Ivan Juric ma i piani del Napoli saranno pesantemente condizionati da alcuni aspetti La sosta è arrivata nel momento meno opportuno per il Napoli. La squadra di Luciano Spalletti prima della pausa stava attraversando un periodo di forma e risultati smagliante. Il tecnico toscano vuole mantenere l’afflato positivo anche al rientro in campo con il Torino, match con il quale i partenopei torneranno in campo prima dello snodo fondamentale di Champions League con l’Ajax di martedì 4 ottobre.



Spalletti dovrà gestire una situazione delicata. L’allenatore si ritrova a fare i conti con le condizioni di Matteo Politano. L’attaccante romano, determinante nella sfida di San Siro contro il Milan prima della sosta, ha lasciato il ritiro della nazionale di Roberto Mancini a causa di una distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro e ha cominciato la riabilitazione all’SSCN Konami Training Center. Adesso però Spalletti ha un altro grattacapo.

Napoli, con il Torino Spalletti pensa a Lozano ma il messicano arriverà in tempo soltanto per la rifinitura

L’allenatore di Certaldo è già impegnato nei giochi di formazione per dare continuità di risultati al suo Napoli. Il sostituto naturale di Matteo Politano è chiaramente il Chucky. Hirving Lozano peraltro è stato decisivo nella sfida delle scorse ore tra Messico e Perù. Il calciatore azzurro ha siglato il gol vittoria (1-0) con un tiro al volo a pochi minuti dalla fine.



Nella sfida internazionale, il Chucky è rimasto sul rettangolo di gioco per l’intero incontro. Naturalmente rappresenta la prima scelta di Spalletti per l’incrocio con il Torino di Ivan Juric ma, come spiega il ‘Corriere dello Sport’ in edicola questa mattina, l’attaccante messicano tornerà a Napoli appena in tempo per disputare la rifinitura con i compagni.



Le sue condizioni pertanto saranno valutate a Castel Volturno soltanto a poche ore dal match contro i granata. Lozano sarà in campo per l’ultimo impegno con il Messico mercoledì alle ore 4 italiane, quando ‘el Tricolor’ del Tata Martino affronterà la Colombia. Per Spalletti un grattacapo al quale avrebbe rinunciato volentieri in questo momento.