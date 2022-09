Calciomercato Napoli, Giuntoli continua a stupire: doppio colpo in arrivo?

Il direttore sportivo Giuntoli vuole rinforzare ancora la squadra di Luciano Spalletti: il ds del Napoli ha altri due colpi nel mirino

Il Napoli ha già nel mirino il calciomercato. Cristiano Giuntoli è intenzionato a muovere ulteriormente la rosa per tentare di regalare a Luciano Spalletti altri elementi in grado di consentire alla formazione azzurra di compiere un altro salto di qualità. Il direttore sportivo ha già messo nel mirino altri due calciatori.

Il ds ha sorpreso tutto in estate muovendosi e allargando i propri orizzonti verso campionati secondari. Nonostante ciò è riuscito a pescare alcuni giocatori validi e con prospettive importanti, Khivcha Kvaratskhelia e Kim Min-jae. Proprio dal club dal quale è arrivato il difensore coreano potrebbero arrivare adesso ulteriori rinforzi.

Napoli, asse di mercato con il Fenerbahce: Kadioglu e Osayi-Samuel nel mirino di Cristiano Giuntoli

Il direttore sportivo del Napoli vuole continuare a tessere la sua tela e rivolge il proprio sguardo nuovamente in Turchia. In Superlig, ci sono ancora altri calciatori che fanno gola a Giuntoli. I dirigenti partenopei potrebbero intrecciare un altro incontro di mercato con il Fenerbahce, club dal quale negli ultimi anni sono giunti all’ombra del Vesuvio Elmas e Min Kim-jae.



Questa volta, secondo il media turco ‘Sabah’, il Napoli avrebbe puntato due calciatori per il centrocampo. Nel mirino dei partenopei sarebbero entrati infatti Ferdi Kadioglu e Bright Osayi-Samuel. Emissari del club di Aurelio De Laurentiis, peraltro, sarebbero attesi in Turchia in questo fine settimana per seguire dal vivo il derby di domenica tra Besiktas e Fenerbahce.



Ferdi Kadioglu è un profilo classe 1999 mentre Bright Osayi-Samuel è del 1997. Entrambi sono pedine molto importanti dei ‘canarini gialli’. L’occasione propizia per parlare dei due potrebbe essere rappresentata dall’intervallo della sfida del fine settimana.