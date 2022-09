Calciomercato Napoli, addio e ribaltone? La rivelazione in diretta spiazza

Napoli, il club è già al lavoro per cautelarsi. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli monitora il mercato alla caccia dei giusti profili.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis è al lavoro per ripartire alla grande dopo la prima sosta del campionato di Serie A per le partite delle Nazionali. I ragazzi di mister Luciano Spalletti rimasti all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno si allenano con alcuni Primavera aggregati al gruppo per proseguire la preparazione in vista della sfida contro il Torino di Ivan Juric.

In quell’occasione i granata giungeranno allo stadio Diego Armando Maradona per provare a mettere in difficoltà la formazione partenopea. Per questo motivo, è importante non prendere sotto gamba l’impegno e schierare in campo i migliori calciatori a disposizione. Spalletti punterà ancora una volta sui titolarissimi o proverà a mischiare le carte in tavola?

Calciomercato Napoli, Kim nel mirino dello United: Giuntoli monitora il mercato

Fino a questo momento, il reparto meno rivoluzionato è stato senza dubbio la difesa. Qualche esperimento si è visto sulla sinistra, con l’alternanza Mario Rui–Olivera in un paio di occasioni, ma al centro la coppia fissa resta quella formata da Amir Rrahmani e Kim Min-jae. Il difensore coreano, oltre ad essere già andato in gol, ha dimostrato solidità e qualità in coppia con il compagno di reparto ed ha già conquistato il cuore dei tifosi.

Le sue prestazioni, però, hanno attirato l’attenzione anche del Manchester United, interessato al suo cartellino. A tal proposito, ai microfoni di ‘1 Station Radio’, è intervenuto il giornalista Paolo Bargiggia. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni in diretta radiofonica: “Kim ha una clausola rescissoria da 45 milioni di euro nel contratto. Sarà attiva solo nel 2023. Il Napoli, però, non vuole farsi trovare impreparato e sta già monitorando alcuni eventuali sostituti del difensore coreano. Resterà, probabilmente, in Italia per ancora un anno, in casa Napoli sono ottimisti. Un reale interesse degli inglesi non c’è stato, non risulta. Anche qualora venisse pagata la clausola rescissoria, il club di De Laurentiis farebbe una grande plusvalenza”.