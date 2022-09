Napoli, super sforzo di De Laurentiis: gli aumenta lo stipendio

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è tra le note liete di questo inizio stagione. Gli azzurri vivono un grande momento di forma.

L’ultima sessione di calciomercato ha visto profondi cambiamenti intorno al Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro ha attuato un’autentica rivoluzione mandando via i giocatori con gli ingaggi più esosi e puntando su giovani di grande prospettiva. Il Napoli ha fatto uno dei cambiamenti più importanti degli ultimi anni.

La società ha puntato su giocatori poco conosciuti come Kim e Kvaratskhelia e questi subito hanno risposto alla grande. Buone notizie anche da Alessio Zerbin, rientrato da Frosinone ed autore subito di un ottimo inizio di stagione. Una situazione diversa riguarda invece il portiere azzurro Alex Meret.

Il giocatore è stato sul piede di partenza per quasi tutta la sessione estiva, ad un passo dallo Spezia e con il ‘fantasma’ di Keylor Navas. Gli azzurri sono stati accostati al portiere del PSG per tutta l’estate, ma alla fine è rimasto Alex e, in questa fase iniziale della stagione, sta rispondendo alla grande.

Napoli, le ultime sul rinnovo di Meret

Meret ha il contratto in scadenza e ora il giocatore è diventato una priorità per il club. La società è pronta a rinnovare il contratto del giocatore fino al 2027, ma è consapevole che adesso dovrà fare uno sforzo. Le prestazioni di Meret sono in netta crescita e gli azzurri sono soddisfatti delle sue prestazioni.

La società aveva un accordo a luglio a 1.4 milioni di euro annui, ma le vicende estive hanno bloccato tutto. Ora, in questi giorni, le parti stanno ridiscutendo i dettagli del rinnovo. Come riporta Repubblica il giocatore vuole firmare il contratto, ma la società dovrà fare uno sforzo e riconoscerà ad Alex un buon aumento, dovuto alle ultime prestazioni. Meret-Napoli, una ‘liaison’ destinata a continuare.