“Non è da Napoli!”: attacco durissimo in diretta, l’ex dirigente senza dubbi

Nonostante l’ottimo momento del Napoli, per un giocatore partenopeo c’è stato un duro attacco da parte di un ex dirigente.

Questo è stato il primo weekend d’agosto senza campionato. I club, infatti, hanno fatto spazio alle nazionali. Questo primo scorcio di stagione è stato sicuramente super positivo per il Napoli di Luciano Spalletti. I partenopei, infatti, sono primi sia in campionato che nel proprio girone di Champions League.

Gli azzurri, di fatto, guidano la classifica della Serie A insieme all’Atalanta con un punto di vantaggio sulla sorprendente Udinese di Andrea Sottil, mentre nella massima competizione europea guidano il girone A con tre punti di vantaggio sul Liverpool e sull’Ajax.

Dopo la sosta, il Napoli riprenderà subito con due match molto difficili. Il primo sarà al Maradona contro il Torino di Ivan Juric, mentre il secondo sarà contro l’Ajax in Champions League. Nonostante l’ottimo momento dei partenopei, per un uomo di Luciano Spalletti c’è stato un durissimo attacco

L’attacco di Enrico Fedele a Meret: “Non è da Napoli”

Enrico Fedele ai microfoni ufficiali di ‘TeleA’ ha criticato duramente Alex Meret: “Non è da Napoli! Se fossi il dirigente di una grande squadra non lo prenderei mai. La difesa non ha fiducia in lui perché non ha la giusta personalità. Succedeva l’anno scorso così come quest’anno. E’ fragile anche per quanto riguarda l’aspetto fisico”.

L’ex dirigente ha poi concluso il suo intervento sull’estremo difensore del Napoli: “Le prestazioni di Alex Meret fino adesso sono state ottime. Il calciatore ha effettuato una parata contro i Rangers una parata eccezionale, ma continuo a non considerarlo come un padrone dell’area di rigore”.