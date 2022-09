“Gliele stava per dare”: Napoli, il retroscena su Spalletti sorprende tutti

Il tecnico del Napoli ha sempre avuto un ruolo molto importante nella carriera dei suoi giocatori. Il tecnico partenopeo ha iniziato bene.

Luciano Spalletti sta finora realizzando un grande lavoro sulla panchina del Napoli. Il tecnico azzurro ha perso diverse pedine illustri in estate ma è riuscito a colmare con il lavoro e mantenendo una squadra molto competitiva. Nel corso degli anni tutti i tifosi hanno notato il grande lavoro su giocatori in difficoltà come Juan Jesus e Mario Rui, ma non solo questo.

Il tecnico azzurro ha lanciato subito, senza particolari remore, i neo acquisti Kim e Kvaratskhelia e, in queste settimane, è sembrato molto abile nella gestione del gruppo. Nel corso della sua carriera Spalletti non ha mai vinto lo scudetto in Italia, ma ha fatto sempre molto bene sulle panchine di Udinese, Roma e Inter.

L’oramai ex giocatore Andrea Ranocchia ha annunciato in questi giorni il suo ritiro dal calcio giocato. Il difensore è stato in passato allenato da Spalletti e, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha rivelato un interessante aneddoto sul tecnico toscano. Un gesto che conferma la qualità umana di Luciano.

Ranocchia e l’aneddoto sul tecnico del Napoli Spalletti

Il centrale umbro ha svelato ai microfoni della rosea: “Nel 2017 un tifoso mi insultava durante il ritiro, Spalletti è intervenuto in prima persona e quasi non gli dava anche due schiaffi. E’ stato un episodio importante, per la prima volta qualcuno si è speso per difendermi. E’ stata una scossa”.

Ranocchia ha poi chiarito i motivi dell’addio e la rescissione con il Monza: “Ho parlato con Galliani e gli ho chiarito come mi sentivo. Non volevo prendere in giro me stesso e chi mi ha dato fiducia. Lui inizialmente è rimasto sorpreso, però poi ha capito ed ha rispettato la mia decisione”.