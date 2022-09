Napoli, addio in attacco a gennaio? Spunta una big a sorpresa

Il Napoli ha iniziato molto bene la stagione. Gli azzurri hanno fatto grandi cose, ma non tutti hanno reso all’altezza delle aspettative.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha iniziato la stagione davvero alla grande. Il club partenopeo ha ceduto diversi giocatori nell’ultima sessione di calciomercato, ma nonostante ciò la squadra ha fatto molto bene e vola sia in Serie A che nella fase a gironi di Champions League.

Quasi tutti i nuovi acquisti stanno rendendo alla grande, in particolare il georgiano Kvaratskhelia e il coreano Kim, ma anche tra i giocatori della scorsa stagione quasi tutti stanno facendo molto bene. Uno tra i giocatori più deludenti finora è stato invece l’esterno messicano Lozano.

Il giocatore è stato frenato sia dai guai fisici che dalla concorrenza sfrenata di Politano e del giovane Zerbin. L’ex Frosinone sta scalando man mano le gerarchie e la situazione non è delle migliori per il messicano. Il futuro prossimo del giocatore con la maglia del club partenopeo è tutto da verificare.

Napoli, quattro club sulle tracce di Lozano

Secondo l’edizione odierna di Marca sono quattro i club sulle tracce del 27enne calciatore, due club di Premier League e due di Lipsia. Nello specifico Lozano piace ad Everton e Manchester United in Premier League mentre intriga l’opzione Bayern Monaco, oltre all’interesse del Lipsia.

Lozano ha due anni di contratto con il club campano, ma vorrebbe davvero cambiare aria. Il Napoli ascolta nel caso offerte per il suo assistito ed il giocatore potrebbe partire anche a gennaio, con una valutazione di circa 30 milioni di euro per il suo cartellino. Il futuro di Lozano in azzurro è tutto da valutare.