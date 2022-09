Napoli, che goduria per De Laurentiis: ancora una manna per il patron

Dalla pausa Nazionali giunge per Aurelio De Laurentiis una notizia eccellente sul Napoli, che sicuramente sarà di grande aiuto per il prosieguo della stagione sportiva.

È innegabile che le due vittorie su due conseguite dall’Italia in Nations League rispettivamente contro Inghilterra e Ungheria siano passate per i piedi e i colpi da maestro di Giacomo Raspadori. L’attaccante del Napoli ha segnato una rete in entrambe le sfide, aiutando così l’Azzurra a raggiungere le Final Four della competizione.

“L’abbiamo portato agli Europei e aveva giocato pochissime partite, perché pensavamo che con le sue qualità tecniche potesse divenire un giocatore importante. A parte le gare con noi, ha poca esperienza internazionale e deve crescere, questo conta per un ragazzo. Ha qualità importanti, è intelligente e sicuramente lavorerà. Penso che potrà diventare importante per la Nazionale”, ha dichiarato Mancini su Raspadori durante una delle sue ultime conferenze stampa.

In effetti, Raspadori sembra poter corrispondere all’attaccante che mancava alla Nazionale di Mancini. Sa dialogare con i compagni ed è eccellente sia da seconda che da prima punta. Proprio ciò torna utile al Napoli di Spalletti.

Napoli, gioisce De Laurentiis: Raspadori ancora in gol con l’Italia

Se per l’Italia l’esperienza in Champions League di Raspadori col Napoli sarà fondamentale per la sua crescita, per gli azzurri di Spalletti le ultime gare dell’attaccante con la Nazionale sono la conferma dell’ottimo acquisto fatto dal Sassuolo. Raspadori possiede i movimenti giusti per essere duttile in attacco e venire incontro alle necessità della squadra, tra le quali quella di avere un centravanti di riferimento.

In assenza di Victor Osimhen, che ancora deve riprendersi dai problemi muscolari, Raspadori diventa un’alternativa importante come faro dell’attacco azzurro. Chiaramente c’è Giovanni Simeone a poter contribuire, ma con i diversi impegni tra campionato e Champions League, ci sarà bisogno di alternanza e quantomai Raspadori è pronto a rispondere “presente”.