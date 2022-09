Spalletti in delirio e Napoli che esulta: la notizia è una vera gioia

Il Napoli tornerà in campo sabato contro il Torino di Juric e per Luciano Spalletti già c’è un’ottima notizia.

Il prossimo weekend, dopo la sosta per gli impegni delle varie nazionali, ritornerà in campo il Napoli di Luciano Spalletti. I partenopei, infatti, sfideranno sabato prossimo al Maradona il Torino di Ivan Juric. Per gli azzurri non sarà certamente, visto i granata vorranno rifarsi dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro Inter e Sassuolo.

Il Napoli, a prescindere dalla forza del Torino, cercherà comunque di vincere sia per difendere il proprio primato in classifica che per dare continuità al grandissimo successo di San Siro di una settimana fa contro il Milan di Stefano Pioli.

Luciano Spalletti, però, contro i granata dovrà fare a meno di un paio di giocatori, ovvero Victor Osimhen e Matteo Politano. Il primo, di fatto, non ha recuperato dall’infortunio rimediato nel corso della partita contro il Liverpool di Jurgen Klopp, mentre il giocatore italiano ha riportato contro il Milan una distrazione del legamento peroneo. Nonostante queste due assenze, il tecnico toscano può comunque già esultare.

Napoli, che notizia per Spalletti: Rrahmani ha recuperato dal suo infortunio

Secondo quanto riportato dal giornale kosovaro ‘Nacionale’, infatti, Amir Rrahmani ha recuperato dall’infortunio che non gli ha permesso di allenarsi negli ultimi giorni con il resto del gruppo.

Il calciatore del Napoli, di fatto, in giornata si è allenato finalmente con il resto del gruppo. Rrahmani, quindi, dovrebbe scendere in campo sabato contro il Torino di Juric. Per Spalletti questa è sicuramente un’ottima notizia, visto che l’ex Verona ha subito trovato una sintonia quasi perfetta con Kim Min-Jae.