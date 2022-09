Napoli, salti di gioia per Spalletti: la notizia è una benedizione

Il Napoli oggi riprenderà a lavorare al fine di iniziare a preparare la sfida contro il Torino. Spalletti ha ricevuto una buona notizia.

Fissata per oggi, in casa Napoli, la ripresa degli allenamenti dopo la sosta dovuta agli impegni delle Nazionale. La squadra tornerà a lavorare sotto lo sguardo attento di Luciano Spalletti, al fine di preparare al meglio il prossimo incontro in programma sabato in casa contro il Torino. Una sfida complicata, che vedrà i partenopei affrontare un avversario reduce da sconfitte consecutive ed intenzionato a rilanciarsi.

Il tecnico nella giornata odierna avrà a disposizione un gruppo ristretto di elementi. I calciatori impegnati nelle rispettive selezioni come ad esempio Hirving Lozano (andato a segno con la maglia del Messico) torneranno infatti in città tra mercoledì e giovedì. In ogni caso, la formazione titolare appare già fatta con ben pochi dubbi ancora da sciogliere. In porta sarà confermato Alex Meret, con il quale il club sta discutendo del rinnovo del contratto.

Davanti a lui ci saranno Amir Rrahmani e Kim Min-jae, finito di recente nel mirino del Manchester United. Conferma in vista pure per Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Piotr Zielinski, André Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka appaiono intoccabili. Stesso discorso per Khvicha Kvaratskhelia, che agirà largo a sinistra nel tridente azzurro. A destra Lozano prenderà il posto di Matteo Politano (infortunato) mentre in avanti resta da vedere chi sostituirà Victor Osimhen.

Napoli, salti di gioia per Spalletti: la novità su Osimhen è una benedizione

Il nigeriano, come noto, si trova ai box per colpa della lesione di secondo grado del bicipite femorale destro rimediata nel corso della sfida vinta ai danni del Liverpool. Il suo recupero procede in maniera positiva ma non verrà rischiato. Il suo rientro dal primo minuto, come riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, dovrebbe avvenire il 9 ottobre, giorno in cui si terrà la trasferta sul campo della Cremonese.

Tutto in ogni caso dipenderà dall’esito dei prossimi esami a cui la punta (autore fin qui di 2 reti ed un assist in 6 presenze complessive) verrà sottoposta. In attesa del suo ritorno, a contendersi il posto saranno Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Il ballottaggio tra i due è destinato ad andare avanti fino a poche ore dal fischio d’inizio.