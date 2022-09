“Colloqui con l’agente”: calciomercato Napoli, la firma è più vicina

Un grande inizio di stagione e non solo in casa Napoli. La dirigenza del club azzurro è lavoro costantemente per il calciomercato. Le ultime.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis continua a stupire in questa prima fase della stagione. Il patron azzurro, insieme al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, è riuscito ad abbassare considerevolmente il monte ingaggi e mantenere una squadra molto competitiva. La squadra è partita alla grande in questa stagione.

Spalletti è riuscito a gestire al meglio i neo acquisti ed il club partenopeo è in vetta sia in Serie A che in Champions League. Il tecnico è riuscito inoltre a gestire al meglio la situazione relativo al portiere. Per tutta l’estate gli azzurri sono stati vicini a Keylor Navas, ma alla fine è rimasto Alex Meret.

Il portiere friulano è riuscito a reagire alla grande alle voci di mercato ed è uno dei protagonisti in positivo di questa prima parte di stagione. Meret ha il contratto in scadenza ed ora, uno dei desideri della società, è blindare il calciatore e legarlo con un nuovo contratto al club partenopeo.

Napoli, Meret vicino al rinnovo

Meret è stato ad un passo dal rinnovo ad inizio Luglio, ma i rumors di mercato hanno fermato tutto. L’ex Spal è stato vicino al trasferimento allo Spezia, ma ora che è tornato titolare i contatti per il rinnovo sono cominciati. Il club partenopeo vuole blindare il giovane estremo difensore azzurro.

Secondo quanto riporta Tuttosport sono nuovamente cominciati i contatti per il rinnovo di Meret, contatti frequenti tra il Napoli e l’agente del giocatore Federico Pastorello. La società è pronta ad adeguare il contratto del giocatore, prolungandolo fino al 2027, a ben 1.7 milioni di euro. Un contratto quasi raddoppiato rispetto a quello che il giocatore percepisce attualmente.