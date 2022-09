Colpo di scena Napoli-Torino: cosa accadrà al Maradona

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a volare. Il club azzurro fa sognare i tifosi partenopei grazie a grandi vittorie e prestazioni.

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a vincere e far sognare. Il club azzurro primeggia finora sia in campionato che in Champions League ed è atteso ora da un importante ‘tour de force’. C’è grande entusiasmo dei tifosi azzurri attorno alla squadra e negli ultimi giorni la squadra vive in un clima di grande positività.

Le prestazioni di Kvaratskhelia e soprattutto Giacomo Raspadori in Nazionale non hanno stupito, il club partenopeo vola ed anche i suoi giocatori vivono uno straordinario momento di forma. Spalletti e la società sono stati abili a creare un clima fantastico dopo le perplessità di inizio stagione.

La campagna acquisti del Napoli aveva infatti creato qualche perplessità e c’erano malumori visto le cessioni contemporanee di pedine chiave della squadra. Nell’ultima sessione di calciomercato gli azzurri hanno infatti ceduto diversi titolari come Ospina, Koulibaly, Fabian Ruiz e soprattutto gli attaccanti Lorenzo Insigne e Dries Mertens. La squadra non ne ha affatto risentito.

Napoli, entusiasmo alle stelle per i tifosi

Secondo quanto riporta Repubblica i tifosi azzurri sono pronti a dare pieno sostegno alla squadra. I 2600 posti per la trasferta di Champions con l’Ajax sono finiti in pochi minuti, ma prosegue a gonfie vele anche la vendita dei biglietti per il prossimo match di campionato. Gli azzurri ospiteranno il Torino di Ivan Juric.

Il club ha venduto tutti i biglietti per la Curva B e pian piano sono in esaurimento tutti i settori per la sfida contro i granata. Nel complesso arrivano buone notizie anche dalla campagna abbonamenti, in netto aumento nelle ultime ore. Il Napoli di Spalletti vola in campo e fa sognare i suoi tifosi.